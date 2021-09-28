أعلنت وزارة الصحة في مصر عن تلقي 26 طفلاً مصاباً بمرض ضمور العضلات، الحقنة الأغلى في العالم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أنه «تم استقبال 6297 حالة بالعيادات التي تم تخصيصها لهذا الغرض، مع تقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني».
من جهتها، أكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أنه «تم تشخيص 281 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد إجراء الفحوص الإكلينيكية والچينية اللازمة.
وتابع مجاهد، حسب ما نشر على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على «فيسبوك»، أنه «تم تحويل 66 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم إلى اللجنة العليا برئاسة مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة محمد حساني، التي تضم أساتذة من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، لتقييم الحالات تمهيداً لتلقي العلاج».
وخصصت مصر 3 مراكز لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، في بمستشفى معهد ناصر، ومستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، ومستشفى عين شمس الجامعي. كما خصصت 24 عيادة لاستقبال وتشخيص الحالات موزعين على مستوى الجمهورية، بجانب تخصيص الخط الساخن (106) لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، وفقا لسكاي نيوز عربية.