كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً صوب البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهولاً صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء.

ولم يورد الجيش الكوري الجنوبي مزيدا من التفاصيل، في حين قالت وزارة الدفاع اليابانية دون الخوض في التفاصيل إنه صاروخ باليستي على ما يبدو.



وكانت الكوريتان أطلقتا صواريخ باليستية يوم 15 سبتمبر.ونددت واشنطن في ذلك الوقت باختبار كوريا الشمالية، وبآخر منفصل أجرته قبلها بأيام قال خبراء إنه قد يكون أول صواريخها الكروز القادرة على حمل رأس نووي، باعتبار ذلك تهديدا لجيرانها.



