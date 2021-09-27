شولتس: لم أتلقَّ تهنئة من مرشح المحافظين حتى الآن

أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار

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كشف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار أولاف شولتس، الاثنين، أن منافسه مرشح تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، أرمين لاشيت لم يهنئه حتى الآن بفوز الاشتراكيين في انتخابات البرلمان الاتحادي أمس الأحد.

ورد شولتس على سؤال حول ما إذا كان لاشيت هنأه بفوزه قائلاً «حتى الآن، لا».

يأتي ذلك بعد أن أعلن الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا، في وقت سابق الاثنين، فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات البرلمان الاتحادي وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7%، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 24.1% بعد 16 عاماً قضتها ميركل في الحكم، وذلك مقابل 32.9% كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام 2017.

المصدر: د ب أ