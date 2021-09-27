ليبيا وبريطانيا: دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وأكدت الحكومة الليبية في بيان أن اللقاء تطرق إلى إمكانية مساعدة لندن لليبيا في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وتوحيد الجيش، كما تناول دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

واتفق الطرفان على عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة مختلف التفاصيل حول هذا الدعم.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من غير المهم سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل إجراء انتخابات أو بعدها، وإنما المهم أن تتم العملية بشكل تدريجي لمنع الإخلال بتوازن القوى بين طرفي النزاع.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مؤتمر «برلين 2» شدد على ضرورة مغادرة جميع المسلحين الأجانب، مشيراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مستمر منذ قرابة عام كامل وليس هناك أي مبرر للعودة إلى الأساليب العسكرية لحل مشاكل البلاد.

وأشار لافروف إلى استعداد موسكو للمساعدة في سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وضرورة أن يتم التعامل مع هذه المسألة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على موقف بلاده الداعم لمسار الحوار الوطني

بين الليبيين من أجل السلم والأمن في بلادهم والدول الجوار والتي تتأثر بما يحدث في ليبيا.

وأضاف لعمامرة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر تواصل استعدادها لتقديم التسهيلات والمساهمة بشكل مباشر لما يحدث في ليبيا وتواصل جهودها في دعم الأشقاء الليبيين والاستفادة من التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية.