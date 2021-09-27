قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي «أمر قضائي»، لكنه أضاف أنه يأمل ألا يتم عزل قاضي التحقيق الرئيسي. وأوضح ميقاتي، في مقابلة مع قناة «إل.بي.سي» التلفزيونية اللبنانية «ما رح نقدر نتحمل قاضي ثاني يتنحى» عن قضية انفجار بيروت. وتوقف تحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الاثنين، وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية. وجمد التحقيق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن خطة الإنعاش المالي، التي ستقدمها حكومته، ستتضمن توزيعاً عادلاً للخسائر وستحمي حقوق صغار المودعين. وشكل ميقاتي حكومته في وقت سابق هذا الشهر بعد عام من الجمود السياسي. ويمر لبنان بأزمة مالية أفقدت عملته المحلية أكثر من 90% من قيمتها.