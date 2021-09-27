تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعة معززة من لقاح مضاد لوباء «كوفيد - 19» الناجم على الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويشجع الرئيس، البالغ 78 عاماً، الناس على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا. يأتي حصول الرئيس على جرعة معززة من اللقاح وفقاً لإرشادات السلطات الصحية الحكومية الأميركية.وأصدرت السلطات الصحية الأميركية توصيات بتقديم جرعات معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون 65 عاماً وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً ويعانون أمراضاً أو حالات مرضية، مثل السكري أو السمنة، والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم. وقال بايدن الأسبوع الماضي، إن قرابة 60 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة معززة من لقاح «فايزر-بيونتك». وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح «فايزر» في ديسمبر الماضي والثانية في يناير حين كان ما زال رئيساً منتخباً. وأشار إلى أن الأشخاص، الذين تلقوا جرعات من لقاحي «موديرنا» أو «جونسون آند جونسون»، يمكنهم الحصول على جرعات معززة بمجرد إكمال الدراسات، مقدراً أن يكون جميع الأميركيين مؤهلين لذلك «قريباً». وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، الجمعة، إن البيانات الخاصة بالجرعات المعززة من لقاحي «موديرنا» و«جونسون آند جونسون» ستخضع للتقييم «في الأسابيع المقبلة».