خلدت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الاثنين، الذكرى الأولى لحربهما الثانية على إقليم ناغورني قره باغ. وتظاهر الآلاف في العاصمة الأرمنية يريفان لإحياء ذكرى ضحايا الحرب. ونظمت أحزاب المعارضة، بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، مسيرة حمل المشاركون فيها مشاعل من وسط المدينة باتجاه مقبرة «إيرابلور» العسكرية عشية الذكرى الأولى للحرب. في 27 سبتمبر العام الماضي، اندلعت حرب بين الدولتين المجاورتين في القوقاز للسيطرة على جيب قره باغ. ولا يزال 250 شخصاً من أرمينيا في عداد المفقودين. وأعلنت لجنة تحقيق في العاصمة الأرمينية يريفان أن من بين المفقودين، هناك 231 جندياً. ووفقاً لمكتب المدعي العام، تم فتح أكثر من ألفي تحقيق في هذا الشأن. واستمرت الحرب، السنة الماضية، ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل 6500 شخص. في أذربيجان، ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة، اليوم الاثنين، لإحياء ذكرى بدء الحرب، متهما أرمينيا بالمسؤولية عن مقتل «أبرياء» وتدمير قرى وبلدات.