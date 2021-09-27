أعلن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19 اليوم الاثنين. وأضاف أن الرئيس، البالغ 78 عاماً والذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا "سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع" إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأميركية. كما سيدلي بايدن بتصريحات حول مكافحة الوباء. وأصدرت السلطات الصحية الأميركية توصيات بتقديم جرعات معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون 65 عاما وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعانون أمراضا أو حالات مرضية مثل السكري أو السمنة، والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم. وقال بايدن، الأسبوع الماضي، إن قرابة 60 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة معززة من لقاح "فايزر- بيونتك". وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح فايزر في ديسمبر الماضي والثانية في يناير حين كان ما زال رئيسا منتخبا.