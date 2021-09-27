مقتل عشرات الإرهابيين على يد الجيش في نيجيريا

وحدات من جيش نيجيريا

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قال الجيش النيجيري، اليوم الاثنين، إن قواته قتلت عشرات الإرهابيين خلال قتال عنيف حول قاعدة عسكرية نائية على الحدود مع النيجر.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية الجنرال بنجامين ساوير، في بيان، أن جماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت القاعدة في "بوركوسوما" بولاية سوكوتو في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

وأضاف "صدت القوات الهجوم الفاشل بسرعة... للأسف، تم تسجيل عدد من الضحايا في صفوف قواتنا خلال المواجهة".

في السابق، كانت الجماعة الموالية لتنظيم داعش المتشدد جزءاً من جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تتمركز في شمال نيجيريا.

وخاض التنظيمان معارك ضد كل منهما الآخر وضد القوات المسلحة النيجيرية أيضاً.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأعمال الإرهابية الجارية في نيجيريا، منذ 12 عاماً، أدت إلى سقوط 300 ألف قتيل ونزوح الملايين من قراهم ما جعلهم يعتمدون على المساعدات.





المصدر: رويترز