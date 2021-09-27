الهند تطلق منظومة هوية صحية رقمية فريدة

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برنامجا لتأسيس سجلات هوية صحية رقمية فريدة لأكثر من 3ر1 مليار شخص والسماح لهم بالوصول إلى سجلاتهم عبر الإنترنت، في إطار جهود لتعزيز الكفاءة في نظام الرعاية الصحية المتضرر بوباء كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "مهمة أيوشمان بهارات الرقمية"، التي تم كشف النقاب عنها اليوم الاثنين، تهدف إلى إنشاء بنية تحتية صحية رقمية لتوفير تغطية صحية شاملة بأرقام تعريف صحية فريدة لجميع المواطنين.

وسوف تسمح الخدمة للمواطنين بربط جميع سجلاتهم الصحية بالرقم التعريفي من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.