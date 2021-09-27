الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا

أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن الجهاز أحبط تحضيرات لشن هجوم إرهابي في جمهورية

بشكيريا.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن بيان صدر عن المكتب، اليوم الاثنين: القول "تم إحباط التحضيرات لشن هجوم إرهابي على واحدة من منشآت الأمن في جمهورية بشكيريا. ونتيجة الأعمال الخاصة تم احتجاز خمسة أشخاص من سكان أوفا، كانوا يقومون بالتحضير لشن هجوم إرهابي باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة يدوية الصنع".



وأضاف البيان أنه تمت في أماكن إقامة المحتجزين مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام ومتفجرات يدوية الصنع وعناصر لخلطها وتسع وحدات من الأسلحة وتعليمات لصنع العبوات الناسفة.

وتابع أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بحق كل المحتجزين بتهمة "التحضير لشن هجوم إرهابي" و"المرور بفترة تدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية" و"الإنتاج غير الشرعي للمتفجرات والعبوات الناسفة".