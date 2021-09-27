قتلى في هجوم مسلح بكولومبيا

قُتل خمسة أشخاص في هجوم شنه مسلحون عند الحدود مع الإكوادور، وفق ما أعلن الجيش الكولومبي الأحد.

وقال الجيش في بيان إن مسلحين أطلقوا النار في "مؤسسة حكومية" مما أسفرعن مقتل شخصين على الفور ووفاة ثلاثة آخرين متأثرين بجروحهم بعد ذلك بقليل في المستشفى.

وأوضح الجيش أن المهاجمين "وصلوا في سيارة إلى هذه المؤسسة قبل أن يطلقوا النار عشوائياً" على الموجودين.

كذلك، أفاد المصدر نفسه عن إصابة ستة أشخاص آخرين.



وذكرت منظمة "انديباس" الحقوقية أن أحد الضحايا كان دون الخامسة عشرة من العمر، مشيرة إلى وقوع 73 هجوماً كهذا في كولومبيا منذ بداية العام.





