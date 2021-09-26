5 قتلى و4 جرحى بهجوم لـ«داعش» في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط، في هجوم مزدوج استهدف منطقة بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وذكر مصدر أمني عراقي أن «تنظيم داعش الإرهابي استهدف في ساعات مبكرة من يوم أمس الأحد، سيارة تحمل مدنيين بعبوة ناسفة، عند ناحية العبارة شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى».

وأضاف المصدر أنه «وعقب تجمع الأهالي وعناصر أمنية قرب السيارة المتضررة بالانفجار، هاجمت عناصر داعش المتجمعين بأسلحة القناص ومن محورين، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد، وإصابة 4 آخرين».

وفي وقت لاحق أصدرت مديرية شرطة ديالى بياناً أكدت وقع الهجوم وكشفت من خلاله أعداد الضحايا، وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة عقيد بقسم شرطة «العبارة».

يأتي الهجوم، بعد نحو أسبوعين من هجوم دامٍ قتل فيه 13 عنصرا من الشرطة الاتحادية العراقية في هجوم على حاجز أمني بمحيط جنوب كركوك نفذه تنظيم «داعش».

وسبق ذلك في 11 سبتمبر، مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن في هجوم نفذه مسلحون من «داعش» في قرية قرب الموصل، على ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.