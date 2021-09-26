إسبانيا: إعادة فتح مطار «لا بالما» بجزر الكناري

لا بالما (أ ف ب)

أعيد فتح مطار جزيرة لا بالما في أرخبيل الكناري الإسباني، أمس، بعد أربع وعشرين ساعة من إغلاقه بسبب سُحب الرماد الأسود الكثيفة المتصاعدة إثر انفجار بركان كومبري فييخا، حسبما أعلنت الشركة التي تدير المطارات الإسبانية «آينا».

وقالت شركة «آينا» في تغريدة إنه بفضل عمليات «تنظيف الرماد» التي نُفذت ليلاً «عاد مطار لا بالما للعمل من جديد».

وأوضحت أنه أصبح ممكناً بالتالي استئناف الرحلات الجوية، بعد الحصول على «موافقة مسبقة» من سلطات مراقبة الحركة الجوية. ودعت الشركة المشغلة للمطار المسافرين إلى الاستفسار عن وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأدى هذا الوضع إلى إخلاء منطقة أخرى من الجزيرة السبت، ليبلغ عدد السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ أسبوع أكثر من 6200 نسمة. وبحسب مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة الأرض، دمرت الحمم البركانية حتى الآن 461 مبنى، أي بزيادة 41 مبنى خلال 24 ساعة، وغمرت أكثر من 212 هكتاراً من الأراضي، في هذه الجزيرة التي يعتمد اقتصادها على زراعة الموز. والثوران البركاني في لا بالما، التي تعد 85 ألف نسمة، هو الأول منذ 50 عاماً.