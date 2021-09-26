استمر بركان جزر الكناري الإسبانية، اليوم الأحد، في إطلاق الحمم البركانية وسحب الرماد فوق المنطقة المحيطة بعد أسبوع من بدء ثورانه. ورغم إعادة فتح مطار جزيرة لا بالما، فإن رحلات الطيران ظلت متوقفة. وتدفق نهر سريع من الحمم البركانية الحمراء الساخنة على منحدرات فوهة البركان ومر قرب منازل ومساحات شاسعة من الأراضي والمباني التي تغطيها كتلة سوداء من الحمم البركانية
وأعلنت شركة «أينا»، التي تشغل مطارات إسبانيا، إعادة فتح المطار بعد إزالة الرماد عن مدارج الطائرات. لكن شركة الطيران المحلية في جزر الكناري، «بنتر»، تقول إنها ستستمر في وقف الرحلات الجوية اليوم بسبب الأوضاع الراهنة.
وأضافت الشركة في بيان «سحب الرماد الناشئة عن ثوران البركان تجعل من الضروري استمرار التوقف المؤقت للرحلات إلى لا بالما... وقد أُلغيت الرحلات الجوية المقررة اليوم»، مؤكدة أن «توقف الرحلات سيتواصل إلى أن تتحسن الأوضاع وتسمح بالطيران بما يضمن السلامة». وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن إلغاء جميع الرحلات الجوية سيستمر اليوم الأحد.
ودمر ثوران البركان مئات المنازل وأجبر نحو ستة آلاف شخص على النزوح منذ بدأ يوم 19 سبتمبر الجاري. وفوجئ المسافرون بإلغاء الرحلات الجوية، أمس السبت ، وانضم عديدون منهم لطوابير طويلة في الميناء على أمل استقلال مركب يخرجهم من الجزيرة. وقالت شركة «فريد أولسن إكسبريس» لتشغيل العبّارات اليوم الأحد، إنها ستضيف رحلة ذهاب وعودة بين لا بالما وتينيريفي من الاثنين حتى الأربعاء.