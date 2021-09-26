النساء يفزن بغالبية مقاعد برلمان آيسلندا

نساء يصوتن في الانتخابات البرلمانية في آيسلندا

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فازت النساء بغالبية مقاعد البرلمان في آيسلندا، في سابقة أوروبية، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت اليوم الأحد.

وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، أي ما يعادل 52,3%، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى أمس السبت.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية، إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.

في العالم، هناك حالياً 5 دول أخرى تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، هي رواندا "61%" وكوبا "53%" ونيكاراجوا "51%" بالإضافة إلى الإمارات والولايات المتحدة والمكسيك "50%".

وإذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، فلا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا، بحسب المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات.

ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة.

كانت هذه الدولة، البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، أول من انتخب بشكل ديمقراطي رئيسة للبلاد في عام 1980.

ولاحقاً، منذ عام 2018، يطبق قانون رائد للمساواة في الأجور، ويتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

عززت الانتخابات التشريعية، التي جرت السبت، أغلبية الائتلاف بين اليسار واليمين الحاكم منذ أربع سنوات، مع 37 مقعداً من أصل 63.

المصدر: آ ف ب