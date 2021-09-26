سكان هذه الدولة يحتفلون بإنتهاء العمل بإجراءات كورونا

احتفل المواطنون في النرويج بانتهاء العمل بإجراءات مكافحة فيروس كورونا من خلال إقامة عدة حفلات.

وذكرت شبكة" ان ار كيه" اليوم الأحد أنه في مدينة تروندهايم جرى علاج عدة أشخاص عقب أن أغمى عليهم أثناء انتظارهم في الطوابير الطويلة. مع

ذلك، شهدت عدة مدن وقائع عنف ووقوع إصابات وإلقاء القبض على عدة أشخاص.

وكانت النرويج قد ألغت أمس السبت أغلبية إجراءات مكافحة فيروس كورونا.كما ألغت النرويج قواعد التباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على عدد

الحاضرين في فعاليات أو تجمعات.

أبقت السلطات فقط على شرط الخضوع للحجر الصحي لدى مخالطة حالة مصابة بالفيروس. كما يتم تخفيف قيود دخول البلاد تدريجيا.

ويشار إلى أن النرويج تمكنت من تجاوز أزمة جائحة كورونا بصورة جيدة مقارنة بالدول الأوروبية الآخرى.