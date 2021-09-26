بوتين يختتم العزل الذاتي برحلة لصيد السمك

قال الكرملين اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى عدة أيام في عطلة في سيبيريا مارس فيها التجول في الطبيعة وصيد السمك وذلك في أعقاب فترة قصيرة من العزل الذاتي كإجراء وقائي من كوفيد-19.







وكان بوتين قد قال في منتصف سبتمبر الجاري إنه سيقضي بضعة أيام في عزل ذاتي بعد إصابة عشرات من المحيطين به بكوفيد-19. واضطر لإلغاء رحلة إلى طاجيكستان لحضور قمة أمنية.

ونشر الكرملين 20 صورة لبوتين وهو يقف في نهر يصطاد سمكة ويسير في مروج خضراء ويتحدث مع وزير الدفاع سيرجي شويجو الذي يرافقه عادة في عطلاته.

وسبق تطعيم بوتين (68 عاما) بلقاح سبوتنيك في الروسي. وقال الكرملين إنه في حالة صحية طيبة.