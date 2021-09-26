ألمانيا.. بدء التصويت في الانتخابات لاختيار خليفة ميركل

بدأت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا اليوم الأحد. وفتح نحو 60 ألف مركز اقتراع أبوابه في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم أمام الناخبين .

ويبلغ عدد الناخبين الألمان الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 4ر60 مليون مواطن، من بينهم نحو 8ر2 مليون مواطن ومواطنة يحق لهم

المشاركة للمرة الأولى.

ويخوض إجمالي 47 حزبا الانتخابات بألمانيا.ومن المتوقع أن يدلي الكثير من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر التصويت البريدي. وبحسب الإدارة الاتحادية للانتخابات بألمانيا، من المتوقع أن تصل النسبة إلى 40% هذه الانتخابات.

يذكر أن 6ر28% ممن كان يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2017 استخدموا هذا التصويت البريدي.

وتتسم هذه الانتخابات بأهمية شديدة بالنسبة لألمانيا، حيث سيتقرر من خلالها من سيخلف أنجيلا ميركل في المستشارية بعد توليها هذا المنصب

لأكثر من 16 عاما.

ويعتبر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية أولاف شولتس 63 عامًا وهو وزير المالية حاليا بحكومة ميركل ونائبها في المستشارية، المرشح المتصدر للسباق لخلافتها على منصبها في المستشارية طبقا لاستطلاعات الرأي.