مقتل وإصابة 53 شخصاً إثر خروج قطار عن القضبان في مونتانا

قُتل مالا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 50 أخرون إثر خروج قطار سكك حديدية تابع لشركة أمتراك الوطنية عن القضبان في ولاية مونتانا الأميركية بعد ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن فرق الإنقاذ سارعت لإخراج الركاب من عربات القطار، وفقا للسلطات.

وقالت شركة أمتراك إن سبع عربات في قطار إمباير بيلدر خرجت عن القضبان حوالي الساعة الرابعة مساءً. بالتوقيت المحلي بالقرب من جوبلين ، في

مونتانا.

وتابعت الشركة في بيان إن نحو 146 راكباً و 16 من أفراد الطاقم كانوا على متن القطار وقت الحادث، "مع الإبلاغ عن إصابات".