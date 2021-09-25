عشرات القتلى بين «الحوثيين» بمعارك في شبوة ومأرب

عدن (وكالات)

اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت مسيّرتين مفخختين وصاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، «استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية». يأتي ذلك، فيما سقط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات الحوثية، في معارك عنيفة بمحافظتي شبوة ومأرب.

وأكد التحالف أنه دمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات باتجاه مدينة نجران السعودية.

من جانبها، أدانت مملكة البحرين، أمس، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية، وأمن واستقرار أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن دائماً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها.

وفي هذه الأثناء، كشف مصدر عسكري يمني، أمس، عن سقوط أكثر من 100 قتيل في صفوف «الحوثيين» خلال خمسة أيام في معارك عنيفة شهدتها محافظتا شبوة ومأرب.

وقال المصدر: «إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين إثر هجوم عنيف شنته قوات الجيش لاستعادة جميع أجزاء مديريات عسيلان وعين بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية».

وأكد المصدر أن «قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع عدة في عسيلان وعين، فيما لا تزال المعارك مستمرة».

وفي محافظة مأرب، شرقي البلاد، أفاد المصدر بأن معارك عنيفة اندلعت على أطراف مديرية حريب، جنوباً، عقب هجوم شنته ميليشيا «الحوثي» باتجاه مواقع الجيش.

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف الداعم للشرعية، استهدفت بغاراتها الجوية مواقع وتعزيزات للميليشيات، مخلفة خسائر مادية وبشرية في صفوفها، فيما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيّرة لـ«الحوثيين»، في جبهة حريب.

وخلفت المعارك التي شهدتها محافظتا شبوة ومأرب، وفقاً للمصدر، أكثر من مئة قتيل من الحوثيين، فضلاً عن إصابة وأسر العشرات منهم، مشيرة إلى سقوط نحو 30 قتيلاً في صفوف الجيش.

وفي غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري، أن معارك دارت فجر أمس في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيات «الحوثي» بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وأشار المصدر، إلى أن المعارك ما تزال مستمرة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الإرهابية.

وكان رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كبّدوا ميليشيات «الحوثي» الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح جنوب محافظة مأرب، وأن المعارك ما تزال مستمرة في كافة المحاور.

وقال دبوان، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «إن جثث قتلى ميليشيات الحوثي تملأ الشعاب والوديان، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمّرتها نيران الجيش وغارات التحالف».

وذكر أن ميليشيات «الحوثي» في أضعف حالاتها، وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها، وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة.

ونوه بالضربات المركزة التي ينفذها طيران تحالف دعم الشرعية ضد ميليشيات «الحوثي» الانقلابية.