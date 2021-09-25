قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن الاعتراف الدولي بحركة طالبان في أفغانستان ليس محل دراسة حالياً. كان لافروف يتحدث على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تأتي تصريحاته بعد أن رشحت «طالبان» سفيراً لها لدى الأمم المتحدة، مما أدى إلى مواجهة حول مقعد أفغانستان في المنظمة الدولية. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي «مسألة الاعتراف الدولي بـ(طالبان) في الوضع الحالي ليست مطروحة على الطاولة». وعين وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي يوم الاثنين، المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين سفيراً لأفغانستان لدى الأمم المتحدة. وسيطرت «طالبان» على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي. كما غلام إسحق زاي، السفير الحالي في الأمم المتحدة المعين من قبل الحكومة الأفغانية السابقة، قد طلب تجديد اعتماده لدى الأمم المتحدة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أوضح أن رغبة «طالبان» في الاعتراف الدولي هي ورقة الضغط الوحيدة التي يتعين على الدول الأخرى استخدامها من أجل تشكيل حكومة شاملة واحترام الحقوق، ولا سيما بالنسبة للمرأة في أفغانستان.