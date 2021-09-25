عودة مديرة «هواوي» إلى الصين بعد احتجازها في كندا

مينج وان تشو تلوح بيدها بعد وصولها إلى الصين

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وصلت الصينية مينج وان تشو، المديرة المالية لشركة «هواوي» إلى الصين، اليوم السبت، بعد أن قضت أكثر من ألف يوم رهن الإقامة الجبرية في كندا.

وسُمح لمينج، ابنة رين تشنغفي مؤسس شركة «هواوي تكنولوجيز»، بالعودة للوطن بعد التوصل لاتفاق يوم الجمعة لإنهاء قضية احتيال مصرفي.

ورحبت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بعودة مينج إلى «الوطن الأم».

وأُلقي القبض على مينج في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل إتش.إس.بي.سي بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال.

وبعد جدل قانوني استمر أكثر من عامين، سُمح لمينج أخيراً بمغادرة كندا والعودة إلى الصين يوم الجمعة بعد تأمين الصفقة مع ممثلي الادعاء العام الأميركي.

وقالت المدعية الأميركية بالإنابة نيكول بوكمان إن مينج «تحملت مسؤولية دورها الرئيسي في مواصلة مخطط للاحتيال على مؤسسة مالية عالمية».

المصدر: وكالات