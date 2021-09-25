الأمم المتحدة تحذر من مجاعة «وشيكة» في أفغانستان

نازحون في أفغانستان

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حذرت ناتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم السبت، من خطر «الجوع الوشيك» الذي يهدد أفغانستان مع اقتراب فصل الشتاء وتعطل الكثير من المساعدات بعد سيطرة «طالبان» على كابول.

وقالت كانم، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن الوضع في أفغانستان حرج.

وأضافت، في الحوار الذي أجري عبر الفيديو «ليس من المبالغة القول»، إن ثلث الشعب الأفغاني، الذي يُعد 33 مليون نسمة، يهدده «الجوع الوشيك».

وأوضحت أن فصل الشتاء القاسي وتعطل القدرة على نقل الإمدادات إلى المناطق المعزولة في الدولة الجبلية، بالإضافة إلى جائحة «كوفيد-19»، ستؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد أصلاً.

وتابعت كانم، متحدثة من المقر الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك، «يساورنا كثير من القلق بشأن كيفية تقديم الرعاية الصحية ومن أين ستأتي شحنة المساعدات التالية».

وحذرت الطبيبة البنمية من أن النساء والفتيات سيتحملن أسوأ العواقب.

وشددت على أن ذلك «أمر ملح بالنسبة للنساء والفتيات على وجه الخصوص اللواتي كن يعانين أصلاً. فهذا واحد من البلدان التي تسجل أعلى معدلات الوفيات أثناء الولادة ومعدلات الحمل».

وأضافت «لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية أنه حتى خلال الفترات الانتقالية تتمتع النساء والفتيات بحقوق إنسانية، ويجب احترام هذه الحقوق».

وكررت ناتاليا كانم نداءات وجهها المجتمع الدولي لطالبان التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي مع سحب الولايات المتحدة آخر قواتها.

وقالت في هذا السياق «لقد أوضحت النساء الأفغانيات على مر السنين أنهن يرغبن في التعليم والرعاية الصحية، كما أنهن مستعدات وراغبات وقادرات على وضع البرامج وأداء دور قيادي».

وشددت كانم على أن العديد من الأفغانيات، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من العنف، هن المعيلات الوحيدات لعائلاتهن.

وقالت «نتطلع جميعا، بفارغ الصبر، إلى أن يحصل تنظيم وقدرة على إيصال البضائع» إلى الناس في المناطق الصغيرة حيث العديد من موظفي الصندوق الأممي نساء.

وأضافت «قلنا إننا نريد أن نكون قادرين على الحفاظ على نظام صحي فعال».

لكنها أكدت أن ذلك صار يمثل «تحدياً كبيراً الآن مع إغلاق المطار ومغادرة بعض الخبراء للبلاد».

وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان من أنه في حال تعطل النظام الصحي، فإن ذلك سيؤدي إلى «كارثة كاملة»، لكنها أشارت إلى أن معظم مراكز صحة الأسرة التابعة للصندوق ظلت مفتوحة.

المصدر: آ ف ب