يشهد العالم حالياً أكبر حملة تطعيم في التاريخ البشري، حيث أعطي أكثر من 6,1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في 184 دولة، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء. وبلغ أحدث معدل لإعطاء اللقاحات نحو 27,9 مليون جرعة في اليوم. وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بجائحة كورونا في العالم، أعطيت 389 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، قدمت الولايات المتحدة ما متوسطه 683 ألفاً و446 جرعة في اليوم الواحد. وأعطي أكثر من 6,1 مليار جرعة، وهو ما يكفي للتطعيم الكامل لـ39,7 بالمائة من مجموع تعداد سكان العالم. وتسبّب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 4,725,638 شخصاً في العالم منذ إعلان اكتشافه نهاية ديسمبر 2019.