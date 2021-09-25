استقالة 113 قيادياً ونائباً من حزب النهضة في تونس

العاصمة تونس

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أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حزب النهضة في تونس، اليوم السبت، استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب خيارات سياسية «خاطئة».

وكتب المستقيلون في بيان: «لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها».

ودعوا، في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك، أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة وقدراً هاماً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ».

من بين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب، فضلاً عن أعضاء في مجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات.

وقال المستقيلون إن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح».

وانتقد المستقيلون من الحركة «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها وبقرارات وخيارات خاطئة أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها».

المصدر: آ ف ب