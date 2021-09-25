تشديد الإجراءات على السفر قبل عطلة في الصين

أفاد تقرير إخباري اليوم السبت بأن ماكاو تعتزم تشديد القيود المفروضة على السفر في الوقت الذي تحاول فيه المدينة الحيلولة دون تفشي مرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قبل عطلة صينية تستمر أسبوعا.وجاء في بيان ليوم السبت أن حكومة ماكاو سوف تطلب من جميع المقيمين والزوار الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، في إطار عملية فحص جماعي تستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأوصت الحكومة الجمهور بعدم مغادرة المدينة إلا في حالة الضرورة وأن يقدم المسافرون للخارج شهادة صالحة تثبت نتيجة سلبية لاختبار كورونا.

وتم إلغاء خدمات العبارات مع مدن البر الرئيسي الصيني، ومن بينها شينشين وتشوهاى.

وتأتي هذه الإجراءات هذا الأسبوع بعد الإبلاغ عن حالتي إصابة جديدتين تتعلقان بفندق حجر صحي، بعد مرور أسابيع على أول عدوي جماعية محلية في المدينة منذ أكثر من عام، بحسب بلومبرج.