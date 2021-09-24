العراق: الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي إلى «داعش»

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت قيادة شرطة بغداد، أمس، عن الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي إلى تنظيم «داعش».

وقالت القيادة في بيان: «إنه أثناء التفتيش الأمني للأشخاص الذي تجريه سيطرة أبي غريب الجديد التابعة لمديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، حاول أحد الإرهابيين الخطرين والمطلوب في عدة قضايا لانتمائه إلى التنظيم الإرهابي النفاذ من السيطرة، حيث تم التأكد من معلوماته وتبين أنه يملك اسماً حركياً ويعمل مع التنظيمات الإرهابية وتوجد بحقه أوامر قضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، العثور على مضافة ومخلفات لعصابات «داعش» الإرهابية في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، عثرت قيادة عمليات ديالى على مضافة، وأحزمة ناسفة، وصواريخ قاذفة، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في قرية جميل خضير جنوب غرب ناحية كنعان، وسيتم تفجير المواد من قبل مفارز القيادة».

وفي السياق، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، عن إحباط محاولة استهداف الزائرين بأحزمة ناسفة في ديالى.

وذكر بيان للأمن الوطني، نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع» أن «جهاز الأمن الوطني تمكن من مداهمة وكر للإرهابيين في ديالى، وضبط 4 أحزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين في المحافظة».