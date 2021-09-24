مهدت الولايات المتحدة الطريق أمام تدفق المساعدات على أفغانستان، اليوم الجمعة، رغم العقوبات الأميركية على حركة طالبان، التي سيطرت على البلاد الشهر الماضي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصين عامين، يتيح أحدهما للحكومة الأميركية وللمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، إجراء معاملات مع طالبان أو شبكة حقاني المشمولتين بالعقوبات الأميركية إذا كانت هذه المعاملات ضرورية لجهود توصيل المساعدة الإنسانية. ويسمح الترخيص الثاني ببعض المعاملات المرتبطة بتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك. وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، في بيان "تلتزم وزارة الخزانة بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والأنشطة الأخرى التي تسد احتياجاته الإنسانية الأساسية". وأضافت جاكي أن واشنطن ستواصل العمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتسهيل تدفق السلع الزراعية والأدوية وغيرها مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على حركة طالبان وشبكة حقاني وآخرين.