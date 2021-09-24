دينا محمود (لندن) حذرت منظمة دولية مرموقة، من أن أرواح ملايين اليمنيين تواجه خطراً بالغاً، في ضوء نقص التمويل اللازم لخطة تقديم المساعدات الإنسانية لهم، خاصة في ظل استمرار الحرب التي أشعلت ميليشيات الحوثي الإرهابية شرارتها قبل 7 سنوات. وحثت المنظمة غير الحكومية، التي تحمل اسم «لجنة الإنقاذ الدولية»، قادة العالم على الضغط من أجل فرض وقف لإطلاق النار في اليمن، وذلك في مطالبة ضمنية للمجتمع الدولي بإجبار الحوثيين على التخلي عن مواقفهم المتعنتة، التي أدت لإجهاض مختلف المبادرات السلمية، التي طُرِحَت على مدار السنوات الماضية. وفي إشارة إلى الاعتداءات التي تنفذها الميليشيات بحق المدنيين في مناطق يمنية مختلفة، قالت «لجنة الإنقاذ الدولية» إن أهم احتياجات اليمنيين حالياً، تتمثل في إنهاء الهجمات التي تُشن عليهم، بجانب وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية الرامية لتحقيق السلام، مشددةً على أن استمرار الصراع يجعل المساعدات الإغاثية الدولية، بمثابة شريان حياة لثلثيْ الشعب اليمني. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أبرزت المنظمة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والانخراط في الأنشطة الخاصة بالتنمية الدولية، خطورة العجز الراهن في الأموال اللازمة لمد يد العون لملايين اليمنيين المنكوبين بالصراعات الدموية والأوبئة والأمراض، ممن تُحدق بهم الآن مجاعة، تحذر الأمم المتحدة من أنها ستكون الأسوأ من نوعها منذ عقود. وأشار البيان إلى أن الميزانية المرصودة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، لا تغطي سوى أكثر قليلا من 50% من الأنشطة المقرر القيام بها في هذا الصدد خلال العام الجاري، رغم أن قرابة 70% من اليمنيين، يضطرون للاعتماد على هذا الدعم الإنساني الدولي. وأكدت المنظمة في بيانها فداحة التكلفة البشرية الناجمة عن عدم كفاية التمويل اللازم لهذه الخطة، بالنظر إلى ما يترتب على ذلك من آثار كارثية، من بينها افتقار نحو 15 مليون يمني للمياه الصالحة للشرب، وحرمانهم من خدمات الصرف الصحي والمقومات اللازمة للحفاظ على النظافة العامة، بما يزيد مخاطر تفشي وباء كورونا وأمراض أخرى مثل الكوليرا، التي عصفت بالنظام الصحي الهش من الأصل في اليمن.