أكّد مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، اليوم الجمعة، استعداد هيئته لدعم الجهود الهادفة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وقال كومارجاه، بعد لقائه والوفد المرافق له من البنك الدولي وزير المالية اللبناني يوسف الخليل في بيروت، "تم البحث في المشاريع الجارية مع البنك الدولي". وقال كومارجاه بعد اللقاء "نؤكد استعدادنا لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة". وتابع "مساعدة الحكومة على معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعمالنا. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمضي قدماً في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضاً مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة". وأضاف مدير دائرة المشرق في البنك الدولي "نود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظراً لأهمية هذا القطاع". وأشار إلى وجود "شراكة متينة مع وزارة المالية"، مضيفاً "ركزنا على عدد من القضايا الحرجة للغاية التي يواجهها لبنان وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تدعمه". وأعلن أنه جرى البحث "في ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة، وبالنسبة لنا أيضاً، وقد تأخر تنفيذه. لذا، طلبنا من وزير المالية المساعدة في دفع عملية تنفيذ المشروع". وقال "تحدثنا عن ضرورة إعادة الأطفال اللبنانيين إلى المدرسة والتعلم وهو أمر مهم للغاية. ويود البنك الدولي أن يكون شريكاً في هذا الجهد نظراً لأهميته". وأضاف"بحثنا أيضاً بشكل عام التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات".