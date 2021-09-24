قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص سيتوجه إلى السودان الأسبوع المقبل للتأكيد على الدعم الأميركي لهذا البلد بعد محاولة الانقلاب. وقال مجلس الأمن القومي، في بيان، إن سوليفان شدد، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على أن "أي محاولة من جانب عسكريين لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة". وقالت السلطات السودانية إنها أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء. ونددت وزارة الخارجية الأميركية بمحاولة الانقلاب وكررت، إلى جانب مجلس الأمن الدولي، دعمها للحكومة الانتقالية. وقال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في بيانه اليوم، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عبر لحمدوك عن "التزام إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بدعم الانتقال إلى الديمقراطية في السودان ومعارضة أي محاولات لتقويض أو تعطيل إرادة الشعب السوداني".