كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لقتلى الحرب في سوريا. وفي أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى جراء الصراع في سوريا، قال المكتب إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا في النزاع الدائر منذ عشر سنوات. يشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة. وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس، جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021". ومضت تقول إن الإحصاء "يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى". وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا. وتسببت الحرب في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ سوري بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري. وقالت باشيليت إن الإحصاء السابق، الذي أصدره مكتبها في أغسطس عام 2014، تضمن أن 191369 قُتلوا في الحرب. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نصف مليون شخص قُتلوا في الحرب، وإنه يفحص مئتي ألف حالة أخرى.