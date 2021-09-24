دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى إجراء إصلاحات عاجلة. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي «لبنان يمكن أن يعوّل على فرنسا»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن لبنان، وستواصل دعم الشعب اللبناني. وقال الرئيس الفرنسي «معكم ومع وزرائكم، أمامنا فرصة للمضي قدما في طريق الإصلاح على أرض الواقع». وأضاف «على لبنان أيضا البدء في مفاوضات مهمة للغاية مع صندوق النقد الدولي، والتي يجب أن تتم على وجه السرعة». وأضاف الرئيس الفرنسي أن إصلاح النظام المالي والمصرفي في لبنان يمكن تحقيق. بدوره، أكد ميقاتي أنه عازم على تنفيذ الإصلاحات على وجه السرعة. وقال إنه واثق من دعم فرنسا للبنان في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.