قالت سنغافورة، اليوم الجمعة، إنها ستشدد إجراءاتها للحد من انتشار مرض كوفيد-19 بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك بخفض أعداد التجمعات إلى شخصين، وجعل العمل من المنزل أساسياً. تهدف الإجراءات والقيود إلى احتواء الارتفاع في معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية. وأشارت السلطات إلى إن الإصابات ارتفعت بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، في حين استقر معدل التطعيمات في سنغافورة عند نحو 82 في المئة، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. وأكدت وزارة الصحة أنه، من أجل حماية السكان بشكل أفضل، ستعمل سنغافورة أيضا على توسيع برنامجها للتطعيم باللقاحات المعززة ليشمل من تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 59 عاما.