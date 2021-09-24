استقالة مسؤول أميركي كبير بسبب «كورونا»
استقال مفوض الصحة في نيويورك، والذي عينه الحاكم السابق للولاية أندرو كومو، الخميس وسط انتقادات له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات في دور رعاية المسنين.
وقالت الحاكمة كايثي هوكل التي خلفت كومو الشهر الماضي بعد تنحيه إثر اتهامات بالتحرش الجنسي، إنها قبلت استقالة هاورد زاكر. وأضافت أنه سيواصل مهماته حتى تعيين سلف له.
وزاكر الذي تولى المنصب في 2015، واجه ضغوطا على خلفية إدارة الجائحة.
وارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات في ولاية نيويورك إلى 55 ألف وفاة في أغسطس بعدما أضافت هوكل 12 ألف وفاة إلى الحصيلة المعلنة.
المصدر: وكالات