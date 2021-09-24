بعد اكتشافه علاجاً لـ"كورونا".. هذا ما حصل!

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لفت إليانثا وايت الأنظار، العام الماضي، عندما زعم بأن بوسعه القضاء على وباء كورونا في سريلانكا عن طريق "الماء المبارك". لكن وايت (48 عاما) توفي أخيرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفقا ما نقلته "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة. وتتلخص وصفة وايت بسكب "مائه المبارك" في الأنهار الموجودة في سريلانكا والهند. ووايت معروف على نطاق واسع في سريلانكا، بوصفه معالجا روحيا، وسبق أن قدم جلسات علاج لمشاهير من رياضيين وسياسيين من بيهم رئيس الوزراء في البلاد. وأصيب وايت بمرض "كوفيد -19" في وقت سابق من هذا الشهر وتدهورت حالته كثيرا إلى أن توفي الأربعاء. ونال وايت في عام 2010 اهتماما دوليا، بعدما شكره الكريكيت الهندي الشهير ساشين تيندولكار علنا على علاجه لإصابة في الركبة، مشيرا إلى أن علاج وايت ساعده في بلوغ مباراة القرن ضد جنوب إفريقيا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي