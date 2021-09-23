تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في ميانمار

جنيف (أ ف ب)

حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أمس، من خطر تصعيد الحرب الأهلية في ميانمار، حيث دعت المعارضة السكان إلى حمل السلاح.

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «في مواجهة القمع الهائل للحقوق الأساسية، تتنامى حركة مقاومة مسلحة»، مشيرة إلى أن دوا لاشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإنابة، التي شكلها نواب سابقون هاربون يعارضون الانقلاب العسكري «دعا إلى انتفاضة مسلحة ضد الجيش في كل أنحاء البلاد».

وذكرت باشليه تصاعد الاشتباكات المسلحة بين المعارضين والجيش، الذي تولى السلطة في فبراير، مقدّرة أن «هذه التوجهات المقلقة تشير إلى احتمال اندلاع حرب أهلية أوسع نطاقاً». وأضافت: «أدعو مجدداً كل الجهات المسلحة إلى احترام حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».

وقالت الرئيسة السابقة لتشيلي: «إن استخدام القصف الجوي والمدفعي في مناطق سكنية، وأي شكل آخر من أشكال العمليات العسكرية، التي تتسبب في إخلاء مراكز صحية ودور عبادة ومدارس وغيرها من المباني المحمية، يجب أن يتوقف فوراً». وبحسب باشليه، فإن «1100 شخص قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب». وقدرت أن قرابة ثمانية آلاف شخص، من بينهم أطفال، أوقفوا منذ الأول من فبراير، منهم 4700 ما زالوا رهن الاحتجاز.