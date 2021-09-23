اليمن.. موجة نزوح إلى مأرب جراء تصعيد الانقلابيين في شبوة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «العبدية» جنوب مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن المعارك انتهت بفرار الحوثيين بعد مصرع غالبية عناصرهم بنيران الجيش والقبائل. وأوضح المصدر أن العديد من جثث الميليشيات ما تزال متناثرة في المناطق التي دارت فيها المواجهات، مشيراً إلى أن قوات الجيش والقبائل استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيات الحوثية.

وفي سياق آخر، أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، نداء استغاثة ناشدت فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف الجاد أمام ما يتعرض له المدنيون العزل في أطراف محافظتي شبوة ومأرب، جراء الهجوم الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأعلنت الوحدة في بيان لها، عن موجة نزوح جديدة إلى مدينة مأرب، جراء الهجوم الحوثي على مديرية «حريب» جنوب المحافظة، ومديريات «عين وبيحان وعسيلان» شمال غرب شبوة. ونقل البيان عن مدير عام الوحدة التنفيذية مأرب سيف مثنى قوله: «إن موجة نزوح قادمة من مديريات عين وبيحان وعسيلان وحريب إلى مأرب جراء الهجوم البربري من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية». وأضاف أن وحدة تتبع النزوح، رصدت 70 حالة قدمت من مناطق الصراع المفروض من قبل الميليشيات الحوثية على أطراف محافظتي مأرب وشبوة.

كما أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة شبوة أن المحافظة تشهد موجة نزوح كبيرة وصلت إلى 501 نازح، مشيرة إلى أن استمرار التصعيد العسكري الحوثي على المنطقة سيؤدي إلى نزوح كبير ويضاعف من معاناة المدنيين، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي كانت قد قصفت منازل المدنيين بمديرية «رحبة» مطلع الشهر الجاري متسببة في نزوح أكثر من 7200 نازح معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

في غضون ذلك، وثق تقرير حقوقي أكثر من 9 آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق سكان العاصمة صنعاء منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014. وبحسب التقرير الصادر عن مركز العاصمة الإعلامي، بالتزامن مع ذكرى نكبة 21 سبتمبر «اجتياح الحوثيين صنعاء»، فقد تم رصد 9197 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء خلال 7 أعوام.

وأكد التقرير المعنون بـ «خريف الدم» أن الميليشيات استخدمت القتل وسيلة للقمع وترويع سكان العاصمة، موضحاً أن أغلب الجرائم ارتكبها مسلحو الميليشيات ومشرفوها.

ولفت التقرير إلى أن هناك وقائع قتل أخرى ارتكبتها عصابات مسلحة، كما شهدت صنعاء حالات لتجار تم قتلهم ونهب ما بحوزتهم من أموال.