منظمة حقوقية: وفاة 62 طفلاً في «مخيم الهول» العام الحالي

بيروت (وكالات)

توفي 62 طفلاً خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، في مخيم «الهول» في شمال شرق سوريا، حيث يقطن نازحون وأفراد عائلات مقاتلين من تنظيم «داعش» وفق ما أفادت منظمة دولية أمس.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو 10 آلاف من عائلات مقاتلي «داعش» الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة.

وأوردت منظمة «أنقذوا الأطفال» في تقرير أن 62 طفلاً توفوا في المخيم العام الحالي، أي بمعدل طفلين في الأسبوع، لأسباب عدة.

وقالت إن «الكثير من الدول الأغنى في العالم فشلت في إعادة غالبية الأطفال المتحدرين منها والعالقين في مخيمي روج والهول في مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سوريا».

ويقطن 40 ألف طفل من 60 دولة في المخيمين، وينشأ هؤلاء في ظل ظروف معيشية صعبة جداً.

ويشهد مخيم «الهول» بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.

وأحصت المنظمة جراء ذلك مقتل 73 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، خلال العام الحالي.

ويقطن في مخيم «روج» بضعة آلاف، غالبيتهم أجانب، ويشهد أيضاً حوادث أمنية وفراراً، وإن كان الأمن فيه أشد إحكاماً مقارنة مع مخيم «الهول».

وأجرت المنظمة مقابلات من خلف السياج مع أطفال يقطنون في القسم المخصص للأجانب في الهول.

ومنذ إعلان القضاء على تنظيم «داعش» في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين في سوريا.

وحثّت الأمم المتحدة أيضاً الدول المعنية على إعادة رعاياها بلا تأخير، إلا أن فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

وأفادت «أنقذوا الطفولة» أن فرنسا أعادت 35 طفلاً فقط من أصل 320 على الأقل يقطنون في المخيمين، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط بينما يُعتقد أن 60 طفلاً ما زالوا في سوريا.

ونقلت عن مديرة برنامج سوريا في المنظمة سونيا كوش «ما نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع»، وأشارت إلى أن 83 في المئة من عمليات ترحيل الأجانب جرت إلى أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وروسيا.