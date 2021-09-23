مساعدات أميركية وأوروبية لليمن بـ429 مليون دولار

الأمم المتحدة (وكالات)

أعلنت الولايات المتّحدة الأميركية أنّها ستقدّم مساعدات إضافية إلى اليمن بقيمة 290 مليون دولار في حين أعلن الاتّحاد الأوروبي أنّه سيزيد بمقدار 139 مليون دولار مساعداته.

وقرّرت واشنطن وبروكسل تقديم هذه المساعدات الإضافية خلال اجتماع وزاري نظّمته السويد وسويسرا والاتّحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وإذا أضيفت هاتان المساهمتان إلى تلك التي تعهّدت بتقديمها دول أخرى، يكون الاجتماع الوزاري قد حصّل ما مجموعه 600 مليون دولار من المساعدات، أي أقلّ بمليار دولار مما كان يأمله المنظّمون، بحسب ما قال محسن صدّيقي، مدير مكتب منظمة «أوكسفام»، في بيان.

وتهدف الهبات الدولية إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى 20 مليون شخص في مجالات الصحة والغذاء ومياه الشرب والتعليم. وخلال الاجتماع قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إنّ 16 مليون شخص معرّضون لخطر المجاعة في اليمن. وأضاف «لدينا نقص في المال، وبحلول أكتوبر سنضطر لخفض الحصص الغذائية بمقدار 3.2 مليون شخص، وبحلول ديسمبر بواقع 5 ملايين شخص».

من جهته، قال مصدر دبلوماسي أوروبي إنّ الاتّحاد الأوروبي سيقدّم 75 مليون يورو من ميزانيته المخصّصة للمساعدات التنموية و44 مليون يورو من تلك المخصّصة للمساعدات الإنسانية، ليرتفع بذلك إجمالي مساعداته لليمن في 2021 إلى 209 ملايين يورو.