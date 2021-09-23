مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية شمال بغداد

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس، عن مقتل 4 مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي بضربة جوية واشتباك مسلح في منطقة «جبال حمرين» شمال بغداد.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن الضربة الجوية التي جاءت استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، استهدفت أحد الأوكار الرئيسة التابعة لـ«الدواعش» في سلسلة «جبال حمرين»، مشيرةً إلى أن الوكر كان يستخدم كمركز لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع محافظة كركوك. ونشرت الخلية مقطعاً مصوراً يظهر لحظة تنفيذ الضربة الجوية، وأوضحت أن اشتباكات وقعت خلال العملية أسفرت عن قتل أحد الإرهابيين فيما قام الآخر بتفجير نفسه بعد محاصرته.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفذه التنظيم الإرهابي.