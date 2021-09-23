أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتّحدة تعهّدت بـ«وضع حدّ للمجاعة ولسوء التغذية» في العالم.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن واشنطن قدمت هذا التعهد خلال قمّة عالمية افتراضية حول الأنظمة الغذائية نظمتها الأمم المتحدة اليوم.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعهدت بـ «وضع حدّ للمجاعة ولسوء التغذية» في العالم من خلال «استثمار مبرمج على مدى سنوات عدّة تزيد قيمته على عشرة مليارات دولار، ويرمي إلى تسريع التحوّل في النظم الغذائية».كان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستضاعف التزاماتها المالية بخصوص مساعدات المناخ وستنفق 10 مليارات دولار أميركي لمكافحة الجوع.
وفي مواجهة الجوع الآخذ في الازدياد حول العالم وتسارع التغيّر المناخي وتداعياته على الإنتاج الزراعي، خصّصت الأمم المتّحدة نهار الخميس بأسره لهذه القمّة التي استغرق التحضير لها عاماً ونصف عام، وشارك فيها 85 رئيس دولة وحكومة، وذلك بهدف تشجيع الدول على إصلاح نظمها الغذائية في محاولة لمواجهة التحدّيات.
ترتدي هذه القضية أهمية بالغة إذ يُعتقد أنّ النظم الغذائية مسؤولة عن حوالي ثلث انبعاثات غازات الدفيئة على الكوكب، في وقت يواصل الجوع مساره التصاعدي، إذ أظهر تقرير للأمم المتّحدة أنّ 811 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، في حين يبلغ عدد الذين لا يمكنهم الحصول على طعام صحّي 2.7 مليار شخص.
وناشد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، خلال القمّة، دول العالم «التحوّل إلى أنظمة غذائية تحمي الكوكب» وتقيه شرور النزاعات المسلّحة والأوبئة والتغيّر المناخي.
وقال جوتيريش، خلال القمّة العالمية التي نظمت على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامّة للأمم المتحدة، إنّ «الحرب التي تُشنّ على كوكبنا يجب أن تتوقّف، والأنظمة الغذائية يمكن أن تساعدنا في بناء هذا السلام».
ودعا الأمين العام دول العالم إلى اعتماد «أنظمة غذائية تحمي كوكبنا».
وإذ أكّد أنّ «إطعام العدد المتزايد من سكّان العالم والحفاظ في الوقت عينه على كوكب الأرض أمرٌ ممكن»، شدّد على أنّه «في كلّ مكان، يجب أن نعزّز النظم الغذائية المحليّة في مواجهة الصدمات الخارجية، مثل النزاعات والتغيّر المناخي والأوبئة».