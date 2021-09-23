بحث وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الخميس، أزمة الغواصات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وأبلغ لودريان، بلينكن خلال اجتماع ثنائي في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك، بأنّ الخروج من الأزمة بين بلديهما بسبب قضية الغوّاصات يتطلّب «وقتاً» و«أفعالاً»، بحسب ما أعلنت باريس. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مقرّ البعثة الفرنسية في المنظمة الأمميّة، إنّ لودريان «ذكّر بأنّ خطوة أولى تمّ القيام بها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين (الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء) لكنّه لفت إلى أنّ الخروج من الأزمة بين بلدينا يتطلّب وقتاً وأفعالاً». وأضاف البيان أنّ لودريان "وافق على البقاء على اتّصال وثيق مع أنتوني بلينكن" من أجل "استعادة الثقة" بين الطرفين، بدون مزيد من التفاصيل. وعُقد الاجتماع في مقرّ البعثة الفرنسية في الطابق الـ44 من مبنى الأمم المتحدة واستمرّ زهاء ساعة. وجرى الاجتماع خلف أبواب موصدة وأحيط بأقصى قدر من التكتّم، بعيدًا من الميكروفونات والكاميرات، وقد رفضت البعثة الفرنسية التعليق على ما دار خلاله بين الرجلين. ونشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى بعد أن ألغت أستراليا، الأسبوع الماضي، صفقة غواصات قيمتها 40 مليار دولار أميركي مع مجموعة "نافال" الفرنسية وستعمل بدلا من ذلك على بناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية معهما.