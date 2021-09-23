شركة صينية ستبدأ تجربة لقاح مضاد لكورونا عن طريق الأنف

كشف سجل تجارب سريرية أن شركة بكين وانتاي الصينية للصيدلة الحيوية تعتزم بدء تجربة كبيرة في الشهر المقبل للقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 وهو على هيئة بخاخ للأنف.

ووفقاً لبيان منشور على سجل التجارب السريرية الصيني الأربعاء فإن الشركة تسعى للاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفاً من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية. وذكر السجل أنه سيجري تطعيم المشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين.

ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها، لكنها قالت إن لجنة في الفلبين وافقت على الدراسة مما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق لإجراء تجربة هناك.



وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ عن طريق الحقن. ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعياً في الشعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.



