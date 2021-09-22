التحالف ينفي وقوع ضحايا مدنيين بغارة في شبوة

الرياض (الاتحاد)

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت بيان المتحدث الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك، بشأن إعدام ميليشيات الحوثي لـ 9 مدنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء، وما تضمنه من ادعاء على التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين بمحافظة شبوه نتيجة غارة جوية للتحالف.

وبهذا الخصوص، أكد المالكي أن التحالف لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء، كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم يطلع على أي معلومات عن هذه الغارة، وأن التحالف ينظر في الادعاء بجدية ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق مما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المالكي تأكيده أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، ويعمل على تطوير قواعد الاشتباك بصفة دائمة، وبما يتناسب مع بيئة العمليات.