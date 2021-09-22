أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، أن "المملكة تؤكد أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وتدعم الجهود الدولية الهادفة إلى ذلك".
وأشار الملك أن "السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".
ولفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن بلاده تحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن ميليشيات الحوثي تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة.
وأكد أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، مشيراً إلى أنها دعمت الجهود العالمية لمواجهة تداعيات الوباء. وشدد على أن التعافي من «كورونا» يعتمد على تعاون الجميع.