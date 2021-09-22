أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز آخنوش، اليوم الأربعاء، توصل حزبه والحزبين الآخرين اللذين فازا في الانتخابات التشريعية مطلع سبتمبر إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. بالإضافة إلى حزب أخنوش الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، سيجمع التحالف حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي أيضاً، وحزب الاستقلال المحافظ.
وقال أخنوش في مقر الحزب في الرباط إلى جانب ممثلين لحزبي الائتلاف الآخرين، إن «الاحزاب الثلاثة حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم»، بحسب وكالة «ماب نيوز» المغربية للأنباء.
وأضاف أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية «هو توجه الإرادة الشعبية، كما عبرت عن ذلك نتائج الاقتراع، وكذلك القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي»، موضحاً أن «هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد»، وفق الوكالة.
وكلف الملك محمد السادس في 10 سبتمبر أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، تشكيل حكومة جديدة بعدما تصدر حزبه الانتخابات بحصوله على 102 من أصل 395 مقعداً في البرلمان. ويترأس رجل الأعمال حزب التجمع الوطني للأحرار منذ عام 2016.
وكان وزيرا للزراعة، وهي حقيبة مهمة في المغرب منذ عام 2007.وأسّس حزب الأصالة والمعاصرة الذي حلّ ثانياً في الانتخابات التشريعية، المستشار الملكي الحالي فؤاد عالي الهمة، في 2008 قبل استقالته عام 2011.