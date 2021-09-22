أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بشأن الوضع في أفغانستان.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس والمدير الإقليمي أحمد المنظري، اليوم الأربعاء، بعد زيارة كابول: «النظام الصحي في أفغانستان على حافة الانهيار».
وأضافا: «ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، ستواجه أفغانستان كارثة إنسانية وشيكة».
وقال المسؤولان إنه بسبب توقف المساعدات المالية بعد تولي طالبان السلطة في أغسطس الماضي، لم تعد تملك الآلاف من المنشآت الصحية المال الكافي لشراء المواد الخام أو دفع رواتب العاملين.
وقالت منظمة الصحة العالمية: «الكثير من هذه المنشآت قامت بتقليل العمليات التي تقوم بها أو أغلقت أبوابها، مما جعل المنشآت الصحية أمام قرارات صعبة تتمثل في اختيار من سيتم إنقاذه ومن سيترك ليموت».
وقد اضطرت تسع منشآت من بين 37 منشأة مخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا للإغلاق، كما أن وتيرة الاختبارات والتطعيم منخفضة. ويشار إلى أن هناك حاجة لتوزيع 8ر1 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا بصورة عاجلة.
وقالت منظمة الصحة إنها أحضرت 170 طناً من الإمدادات الطبية لأفغانستان منذ أن تولت طالبان السلطة. وأشارت إلى أنه من أجل استمرار تدفق الإمدادات، تحتاج المنظمة إلى 38 مليون دولار من أجل الأربعة أشهر المقبلة.