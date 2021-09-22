"أزمة الغواصات" تنتهي باتصال بين بايدن وماكرون

لقاء سابق لبايدن وماكرون

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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعيد سفير باريس إلى واشنطن الأسبوع القادم بعدما اتفق معه الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن التشاور مع فرنسا قبل إعلان اتفاق أمني مع أستراليا كان يمكن أن يمنع خلافا دبلوماسيا. كانت فرنسا قد استدعت سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا بعدما وقعت الدولتان اتفاقا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، مما دفع كانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار. وقال مكتب ماكرون في بيان إن الزعيمين أجريا اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء اتفقا خلاله على بدء مشاورات متعمقة لإعادة بناء الثقة. وسيلتقي ماكرون وبايدن في أوروبا في نهاية أكتوبر. وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن الولايات المتحدة تعهدت أيضا بزيادة دعمها لمهمات مكافحة الإرهاب التي تقودها دول أوروبية في منطقة الساحل في أفريقيا.

المصدر: آ ف ب